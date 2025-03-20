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Konya'da okullar tatil mi?

Konya'da okullar tatil mi?

10:1720/03/2025, Perşembe
AA
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Konya'nın 15 ilçesinde eğitime kar engeli.
Konya'nın 15 ilçesinde eğitime kar engeli.

Konya'da okullar tatil mi? Veliler ve öğrenciler Konya'da okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Konya'nın 15 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. İşte Konya'da okul tatiliyle ilgili detaylar...

Kar yağışı nedeniyle,
Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi, Halkapınar, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

3 ilçedeki bazı mahalle okullarında tatil kararı

Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu.

#Konya
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