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KONYA

Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19), ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere’ye otomobil çarptı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsa Shapıınov ise yaralandı. Zileli ile Dere’nin yakınlarındaki yaya üst geçidini de kullanmadıkları açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Konyada otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti
Konya'da kaza: İki ölü, bir yaralı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere’ye İsa Shapıınov’un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

DHA

Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zileli’nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 aracı biçti: Kaza anı kamerada
OYNAT 00:39
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 aracı biçti: Kaza anı kamerada
Kağıthane Seyrantepe'de İETT otobüsü, 6 aracı biçti. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.

Öte yandan kazanın, İETT şoförünün rahatsızlığı sebebiyle gerçekleştiği iddia edildi.
Amasya'da feci kaza: Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
FOTOĞRAF 5
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Alınan bilgiye göre, Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
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Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi.<br><br>
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Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.<br><br>
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Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.<br><br>
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Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.<br><br>
Amasya'da feci kaza: Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
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