Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere’ye İsa Shapıınov’un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

DHA

Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zileli’nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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OYNAT 00:39 Kağıthane'de İETT otobüsü 6 aracı biçti: Kaza anı kamerada Kağıthane Seyrantepe'de İETT otobüsü, 6 aracı biçti. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.



Öte yandan kazanın, İETT şoförünün rahatsızlığı sebebiyle gerçekleştiği iddia edildi. BiP'te paylaş

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