Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konyada vali yalanıyla bir milyon TL vurgun yapan çete liderinden pişkin sözler Yine çıksam yine yaparım
3. SAYFA

Konya'da vali yalanıyla bir milyon TL vurgun yapan çete liderinden pişkin sözler: Yine çıksam yine yaparım

Konya’da gazetelerdeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, kendilerini vali olarak tanıtıp vatandaşlardan, iş adamlarından ve çeşitli kurumlardan engelliler için tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek yaklaşık bir milyon lira dolandıran çete polisin Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonla çökertildi. Şebeke lideri olduğu önü sürülen, 'Vali' kod adlı Halit A., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecileri görünce ''Çekeceğinizi bilseydik tıraş olur, üstümüzü giyerdik" dedi. Halit A., gazetecilerin, "Kendinizi 'vali' olarak tanıttığınız kişiler size inandı mı?" sorusuna "Mecbur inanacaklar. Yine çıksam yine yaparım" karşılığını verdi.

Haber Merkezi DHA
Bir milyonluk vurgun yapan Konya merkezli çete çökertildi.
Bir milyonluk vurgun yapan Konya merkezli çete çökertildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce kendisini 'Konya Valisi Vahdettin Özkan' olarak tanıtıp, tekerlekli sandalye yardımı bahanesiyle hayırseverleri dolandıran kişinin peşine düştü. Artan ihbarları da değerlendiren ekipler, teknik takip başlattı. Dolandırıcılık şebekesi olduğunu tespit eden ekipler, 16 kişilik çetenin başında 'Vali' kod adlı Halit A.'nın olduğunu belirledi. Ekipler, 2 gün önce İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyip, şebeke üyelerini gözaltına alarak, Konya'ya getirdi.

Bitki çayı içirip 100 bin liralık vurgun yaptılar
GÜNDEM
Bitki çayı içirip 100 bin liralık vurgun yaptılar

Valiler kararnameleri takip ediyorlarmış

Gözaltına alınan 16 çete üyesinin Konya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Şüphelilerin çıkan her 'Valiler Kararnamesi'ni takip ederek, illere yeni atanan valilerin isimlerini kullanıp, tekerlekli sandalye yardımı yalanıyla hayırseverleri aradıkları öğrenildi.

Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL’lik vurgun yaptı
GÜNDEM
Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL’lik vurgun yaptı
  • Şüphelilerden S.B. ve K.A.'nın, inandırıcı olması için kendilerini 'valilik özel kalem müdürü' olarak tanıtıp, aradıkları kişileri 'Telefonu valiye bağlıyoruz' diyerek, Halit A. ile görüştürdükleri belirlendi.

Selam verdiği herkesi dolandırmış: 4 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
GÜNDEM
Selam verdiği herkesi dolandırmış: 4 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı


Tekerlekli sandalye bağışı yalanıyla dolandırıcılık

Şebeke lideri Halit A.'nın, dolandırmak için aradığı iş insanının, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde olduğu ve işlerinin uzadığını söylemesi üzerine de tapu müdürünü arayıp, yine kendisini 'vali' olarak tanıtarak, "İşlemleri uzayan hayırseverimizin işlerini bir an önce tamamlayın" dedikten sonra güven kazanıp, dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin, tekerlekli sandalye bağışı yalanıyla dolandırıcılık yaptığı kurumlar arasında, bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerin de olduğu belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığı belirtildi.


"Yine çıksam yine yaparım"

Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrası Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri olduğu öne sürülen 'Vali' kod adlı Halit A., adliyeye götürülürken, gazetecileri görünce ''Çekeceğinizi bilseydik tıraş olur, üstümüzü giyerdik" dedi. Halit A., gazetecilerin, 'Kendinizi 'vali' olarak tanıttığınız kişiler size inandı mı?' sorusuna da "Mecbur inanacaklar. Yine çıksam yine yaparım" karşılığını verdi.

Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar
GÜNDEM
Film gibi soygun: 1 milyonluk vurgun yapıp kaçtılar
Abone Ol Google News
Hem Ayasofyayıhem petrolü müjdelemişti

Hem Ayasofya'yı
hem petrolü müjdelemişti

​Merhum Kadir Mısıroğlu bu günleri işaret etmişti.
Amatör Ligler oynanacak mı?

Amatör Ligler oynanacak mı?

​TFF yetkilisi Yeni Şafak'a konuştu.
Doğu Akdenizde deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu

İki ismi ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

​Anlamını öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.

Dünyaca ünlü golcü 3 yıllık imzayı attı.

Merkel safını<br> belli etti

Merkel safını
belli etti

"​Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü."

Üst düzey darbe

Üst düzey darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Her yeri halay sarmış

Her yeri halay sarmış

​Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası isyan etti.
'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar...

​Alman basını: Türkiye hakkı olanı alacak

'Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.