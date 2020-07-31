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Gündem Konyadaki baba-oğul cinayetinde detaylar ortaya çıktı Katil zanlısı, babası gözleri önünde ölen İzzeti de taş attığı için öldürmüş
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Konya'daki baba-oğul cinayetinde detaylar ortaya çıktı: Katil zanlısı, babası gözleri önünde ölen İzzet'i de taş attığı için öldürmüş

Konya'da bayram alışverişinden dönen Mevlüt Çakır (35) ve oğlu İzzet’in (10) öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan H.A.'nın, tüfekle 3 ateş edip Mevlüt Çakır’ı öldürdüğü, yaralanan oğlu İzzet’in başına da tüfeğin namlusuyla vurduğu belirtildi. H.A'nın ifadesinde, ''Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim” dediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Baba ve oğlun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Baba ve oğlun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'daki olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan biri kız, 3 çocuk babası besici Mevlüt Çakır dişi ağrıyınca, oğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. Bayram alışverişi de yaptıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Mevlüt Çakır'a bir çeşmenin yanında av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Mevlüt Çakır olay yerinde, başından darbe alan oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


  • İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu belirtildi.

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Baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğlun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA
Bayram alışverişi de yaptıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Mevlüt Çakır'a bir çeşmenin yanında av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırının ardından yaralı İzzet Çakır'ı hafif ticari aracıyla, olay yerine gelmek üzere olan ambulansa taşıdığı belirlenen H. A. ile öldürülen Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç., eşi E.Ç., R.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H. A. cinayeti itiraf etti. Jandarmanın H.A'nın evinde yaptığı aramada da kirli çamaşırların içerisinde kanlı kıyafetler bulundu.

Hem ateş etmiş hem de başına namluyla vurmuş

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan H.A. baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı.

Ablasının Mevlüt Çakır'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen H.A, "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfredince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden bir el, arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım" dedi.

Çocuğa yaptığından pişman olmuş

Çocuğa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup tekrar olay yerine gelen H.A., İzzet Çakır'ı hafif ticari aracına alıp, yolda ambulansa teslim ettiğini anlattı. H.A, "Silahı attıktan sonra İzzet'e yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Arabamla tekrar olay yerine döndüm. İzzet çok kan kaybetmişti. İzzet'i hafif ticari aracıma alarak koltuğa yatırdım.112'yi arayarak yaralı olduğunu anlattım. İzzet'i yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.


Katil zanlısı tutuklandı


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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