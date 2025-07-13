Konya'nın bir ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

Kadınhanı Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla ilçede bulunan Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpınarı, Çeşmecik, Beykavağı, Şahören, Hacıoflaz, Pirali ve Söğütözü mahallelerinde yer alan ormanlık bölgelerde piknik yapılmasına, ateş, anız veya bağ bahçe atığı yakılmasına izin verilmeyecek.

Ormanların içinden veya çevresinden geçen yollarda da piknik yapılmasına veya ateş yakılmasına yasak getirildi.