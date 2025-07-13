Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'nın bir ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

Konya'nın bir ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

22:2913/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş veya anız yakmak yasaklandı.

Kadınhanı Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla ilçede bulunan Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpınarı, Çeşmecik, Beykavağı, Şahören, Hacıoflaz, Pirali ve Söğütözü mahallelerinde yer alan ormanlık bölgelerde piknik yapılmasına, ateş, anız veya bağ bahçe atığı yakılmasına izin verilmeyecek.

Ormanların içinden veya çevresinden geçen yollarda da piknik yapılmasına veya ateş yakılmasına yasak getirildi.

#Konya
#mücadele
#orman yangını
#ormanlara giriş yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum