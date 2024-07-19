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Köpeklerin vekili olmuşlar

Muhalefet vekillerinin saldırdığı Mahra Pınar’ın babası Murat Pınar ile Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Saliha Engin ve
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 02:55 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Halil Yılmaz, Murat Pınar.
Halil Yılmaz, Murat Pınar.

Mahra’nın babası Murat Pınar, “DEM, TİP ve CHP’li vekiller eşime hakaret edip dışarı çıkarttılar. Eşimin üzerine yürüdüler. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Halil Yılmaz’a saldırdılar, etmedikleri hakaret kalmadı. Çocuğuna sahip çıkamayan bir babasın, rezilsin, ahlaksızsın gibi ifadeler kullandılar. Burada en çok üzüldüğüm nokta sözde halk için kurulmuş, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekillerinin de aynı saldırıyı yapmış olması. Diğerleri önlerine köpek resmi koymuşlar, tarafları belli. Ama CHP'nin de buna taraf olması bizi çok üzdü. Köpeklerin vekili olmuşlar. Halktan uzak olan bir halk partisi olmuş maalesef” diye konuştu.

ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

Tunahan’ın babası Halil Yılmaz ise şunları söyledi: “Varsa yoksa dertleri sokak köpekleri. ‘Çocuklarınıza sorun köpeklerin toplatılmasını istiyorlar mı sizin de kanlı elleriniz bu yasaya bulaşacak' dediler. Sonrasında ben sinir krizi geçirdim. Sokaklarımızın güvenli olmasını istemekten başka bir amacım yok. O salondakiler dahil, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Onları Allaha havale ediyorum.”


CHP’li ve TİP’li vekiller başıboş sokak köpekleri tarafından çocuğu parçalanan Yılmaz’ı komisyondan kovdu: Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda; sokak köpeklerinden kaçtığı sırada kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’dan sonra, Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da CHP, TİP ve DEM’li milletvekillerinin sözlü saldırısına uğradı. Muhalefet milletvekillerinin Yılmaz’a, “Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor servisle gidiyorlar, çocukları alet etme, sen kimsin?” ifadeleriyle sözlü saldırıda bulunmasının ardından acılı baba sinir krizi geçirdi. Baba Halil Yılmaz, “Benim çocuğun diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım” dedi. Gözyaşları içinde kalan baba Yılmaz’ı diğer milletvekilleri salondan çıkarmaya çalıştı. O anlarda ise CHP’li vekillerin baba Yılmaz’a “Çık dışarı” diyerek bağırdığı görüldü.


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#Murat Pınar
#Mahra Pınar
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