Mahra’nın babası Murat Pınar, “DEM, TİP ve CHP’li vekiller eşime hakaret edip dışarı çıkarttılar. Eşimin üzerine yürüdüler. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Halil Yılmaz’a saldırdılar, etmedikleri hakaret kalmadı. Çocuğuna sahip çıkamayan bir babasın, rezilsin, ahlaksızsın gibi ifadeler kullandılar. Burada en çok üzüldüğüm nokta sözde halk için kurulmuş, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekillerinin de aynı saldırıyı yapmış olması. Diğerleri önlerine köpek resmi koymuşlar, tarafları belli. Ama CHP'nin de buna taraf olması bizi çok üzdü. Köpeklerin vekili olmuşlar. Halktan uzak olan bir halk partisi olmuş maalesef” diye konuştu.
ALLAH’A HAVALE EDİYORUM
Tunahan’ın babası Halil Yılmaz ise şunları söyledi: “Varsa yoksa dertleri sokak köpekleri. ‘Çocuklarınıza sorun köpeklerin toplatılmasını istiyorlar mı sizin de kanlı elleriniz bu yasaya bulaşacak' dediler. Sonrasında ben sinir krizi geçirdim. Sokaklarımızın güvenli olmasını istemekten başka bir amacım yok. O salondakiler dahil, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Onları Allaha havale ediyorum.”