Mahra’nın babası Murat Pınar, “DEM, TİP ve CHP’li vekiller eşime hakaret edip dışarı çıkarttılar. Eşimin üzerine yürüdüler. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Halil Yılmaz’a saldırdılar, etmedikleri hakaret kalmadı. Çocuğuna sahip çıkamayan bir babasın, rezilsin, ahlaksızsın gibi ifadeler kullandılar. Burada en çok üzüldüğüm nokta sözde halk için kurulmuş, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekillerinin de aynı saldırıyı yapmış olması. Diğerleri önlerine köpek resmi koymuşlar, tarafları belli. Ama CHP'nin de buna taraf olması bizi çok üzdü. Köpeklerin vekili olmuşlar. Halktan uzak olan bir halk partisi olmuş maalesef” diye konuştu.