Korona günlerinde zamanda yolculuk: Yılın derbileri bu sahada oynanırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Yılın derbileri çivi sahalarda oynanırdı”, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de “Benim zamanımda İzel, Çelik, Ercan fraksiyonlara bölünmemişti” paylaşımı ile dahil oldu. Kimi döneminin atari oyunu ‘Mario’yu kimi de efsane dizi “Kara Şimşek’i hatırlattı. Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da “Şimdilerde birçok film veya diziler popüler olabilir ama benim zamanımda dizilerin efsanesi olan Kara Şimşek’ti” paylaşımında bulundu.

PUBG VE SPOTİFY’I PİSTTEN ALALIM

Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise “PUBG ve Spotify’ı pistten alalım. Taso ve Winamp’a selamlar. Ağlıyorum, gözüme 90’lar kaçtı”dedi. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da eski bilgisayarları hatırlarak “2000’li gençler bunu bilmezler. Benim zamanımda Commodore 64 diye bir bilgisayarımız vardı. Disk takılırdı. Şimdiki bilgisayarlar onun yanında ışık hızıyla çalışıyor” dedi.