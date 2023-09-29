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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Altın Portakal'daki FETÖ skandalına tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmişti. Konuyla ilgili açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına sanatın provokasyon unsuru olarak da kullanılmasına son derece karşıyız." dedi.

Lokman Özdemir
10:47 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle
Antalya Altın Portakal Film Festivali
'nden çekilmişti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

  • "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

Bakan Ersoy'dan açıklama

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki skandalla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açıklamalarda bulundu.

"Sanatın gücüyle terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız"

Bakan Ersoy
"Bu ilgili en başından beri bakanlığımız tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak da kullanılmasına son derece karşıyız. Konu ile ilgili detaylı açıklamayı bakanlığımız kamuoyuna yapmıştır."
dedi.



#Altın Portakal Film Festivali
#Kanun Hükmü
#belgesel
#fetö
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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