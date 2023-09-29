Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Altın Portakal'daki FETÖ skandalına tepki

"Bu ilgili en başından beri bakanlığımız tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak da kullanılmasına son derece karşıyız. Konu ile ilgili detaylı açıklamayı bakanlığımız kamuoyuna yapmıştır."