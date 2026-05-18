Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim: 401’i hızdan bin 325 araç sürücüsüne ceza yazıldı

09:29 18/05/2026, Pazartesi
129 araç trafikten men edildi.

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 401 araç hızlı gitmekten toplam bin 325 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce’de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 10 bine yakın araç ve sürücü denetledi.

Yapılan denetimlerde 401 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 46 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 81 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 65 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 19 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücüye ses ve gürültüden, 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 1 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 325 sürücüye cezai işlem uygulandı, 129 araç ise trafikten men edildi.


