Gündem Kurtalan Kaymakamı Tekinden damadını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHPli Sarıbala İlk evladımı aralıkta kucağıma alacağım
POLİTİKA

Kurtalan Kaymakamı Tekin'den damadını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHP'li Sarıbal'a: İlk evladımı aralıkta kucağıma alacağım

Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, akrabalarını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Tekin, belediyede damadının çalıştığını öne süren Sarıbal'ın bu iddiasını, "İlk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt’te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok" sözleriyle yanıtladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurtalan Kaymakamı Tekinden damadını belediyede işe aldırdığını iddia eden CHPli Sarıbala: İlk evladımı aralıkta kucağıma alacağım
Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siirt Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin'e yönelik iddialarda bulundu.

"BELEDİYEDE DAMADINIZIN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Tekin'in akrabalarının belediyede işe alındığını öne süren Sarıbal, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtalan Belediyesine kayyım olarak bulunduğunuz görevde, belediyeye alınan personeller içeresinde damadınız, iki korumanız ve aile yakınlarının olduğu iddia ediliyor. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?"

"İLK EVLADIMI ARALIK AYINDA KUCAĞIMA ALACAĞIM"

Sarıbal'ın bu paylaşımının ardından Tekin'den cevap geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın @orhansaribalchp ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt’te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok"

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