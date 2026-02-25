Kurtulmuş’tan süreç yasaları turu

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye raporunu açıklamasının ardından süreç yasaları için siyasi parti turlarına başladı. Dün MHP, CHP ve DEM Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, ortak raporu genel başkanlara elden teslim etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık yarım süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu süreci Türkiye için tarihi bir eşik olarak nitelendirerek, Meclis'in üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Kurtulmuş, "Henüz iş bütünüyle bitmiş değil. Bundan sonraki sürecin de titizlikle

takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan bu fevkalade olgun demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi artık ila nihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım" dedi.

Kurtulmuş'un ikinci durağı CHP oldu. Meclis Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de yarım saat görüştü. Özel, "Gelinen nokta uzlaşı noktasıdır, sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Çözüme yönelik düzenlemeler ve demokratikleşme adımları gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmelidir. Süreç başarıya ulaştığında kaybedeni olmayacak, kazananı Türkiye olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile de görüştü. Bakırhan yasal düzenlemelerin bir an önce Meclis gündemine alınmasını istedi.



