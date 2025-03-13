Kurum: Hatay'ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız

Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda 153 bin bağımsız bölümü daha hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şehrimizin can damarı olan Uzun Çarşı'da üç etap halinde toplam 722 iş yerimizin yapımına da hızla devam ediyoruz. Medeniyetin kalbi Hatay'ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.