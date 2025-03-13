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Kurum: Hatay'ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız

Kurum: Hatay'ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız

15:4513/03/2025, Perşembe
DHA
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bakan Murat Kurum başkanlığında yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bakan Murat Kurum başkanlığında yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Medeniyetin kalbi Hatay'ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız. Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik" dedi.

Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Şehrimizde bugüne kadar; 46 binden fazla yuvamızı, hemşehrilerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda 153 bin bağımsız bölümü daha hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şehrimizin can damarı olan Uzun Çarşı'da üç etap halinde toplam 722 iş yerimizin yapımına da hızla devam ediyoruz. Medeniyetin kalbi Hatay'ımızı tarihine, kültürüne yakışır şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Bakan Kurum'a, buradaki toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek törende, fahri hemşehrilik beratı takdim edilecek.



#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Hatay

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