Kütahya’da yakalanan 126 aranan şahıstan 47’si tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 126 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 47’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 75’i ifadesinin alınmasının ardından, 4’ü ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı.