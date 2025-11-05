Yeni Şafak
Kütahya’da yakalanan 126 aranan şahıstan 47’si tutuklandı

Yakalanan şahıs.
Kütahya İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 2025 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 126 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 47’si tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 126 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 47’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 75’i ifadesinin alınmasının ardından, 4’ü ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı.

#Kütahya
#Asayiş
#aranan kişi
