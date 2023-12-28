Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.









Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.





Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.





Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.





Sakarya Valisi Karadeniz: Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde





Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.





Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz.





Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralıdan 7'sinin durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'a çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının bir kısmının araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde'' açıklamasında bulundu.





Adalet Bakanı Tunç: Üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'' açıklamasında bulundu.





Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Kaza ile… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 28, 2023







