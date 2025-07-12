Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi

Öte yandan, Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Özdemir'in soruşturmanın başlangıcında yakalanamadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiği, halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, tahrik edilen kişiler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı aktarıldı.