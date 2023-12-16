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Mahkumlara disiplin affı

Disiplin cezası alıp açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen mahkumlara af gündemde. Ancak düzenlemeden terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanlar faydalanamayacak.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:47 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sekizinci Yargı Paketi’ni hazırlayan Adalet Bakanlığı, 67 maddelik taslak metni Cumhurbaşkan-lığı’na sundu. Cumhurbaşkan-lığı’nda taslak incelenirken pakete yeni maddelerin eklenmesi gündemde. Bazı milletvekillerinin bir araya geldikleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarından yargı paketi içine disiplin affının eklenmesi için talepte bulunduğu öğrenildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de birikmiş binlerce dosyanın olduğu, vatandaşlardan da bu konuda çok fazla talepler geldiği belirtildi.


TERÖR KAPSAM DIŞI

Disiplin affının yeni yargı paketine girmesine büyük oranda sıcak bakıldığı öğrenildi. Ancak yeni yargı paketine girmesi halinde, düzenlemeden terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunanların faydalanamaması planlanıyor.


#mahkum
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#af
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