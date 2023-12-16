Mahkumlara disiplin affı

8. Yargı Paketi çalışmaları devam ederken gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Mahkum ve yakınları yeni yargı paketinde af ile ilgili madde olup olmadığını yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra konuyla ilgili kanun teklifi TBMM’ye gelecek milletvekillerinin onayını alması durumunda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni yargı paketiyle ilgili önemli detayları aktardı. Peki, af çıkacak mı, mahkumlara genel af var mı? Yargı paketi içeriğinde neler var? İşte ayrıntılar...