Malatya'da suç örgütüne dev operasyon: Vali Seddar Yavuz açıkladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, aylık güvenlik ve asayiş toplantısı düzenledi. Valilik binasında yapılan toplantıda Vali Yavuz'a, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de eşlik etti.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, kentte yasa dışı faaliyetlerde bulunan organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 44'ünün tutuklandığını ifade eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

30 farklı suç kaydı

"Bu organize suç örgütünün ele başı olan S.A. isimli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiş, örgütün farklı tarihlerde kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama gibi 30 farklı suça karıştığı tespit edilmiştir.

40 farklı adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması için 24 Şubat'ta 50 hedef şahsa ve 40 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, örgüt elebaşı S.A.'nın yurt dışında olduğu ve 2 şüpheli şahsın ise cezaevinde olduğu tespit edilmiştir.

Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan operasyon ve aramalar sonucunda; 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 591 adet uyuşturucu hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL, 500 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

44 şüpheli tutuklandı