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Mardin Artuklu’da 'çöp ev' temizlendi: Mahalle sakinleri rahat nefes aldı

Mardin Artuklu’da 'çöp ev' temizlendi: Mahalle sakinleri rahat nefes aldı

23:2127/06/2025, Cuma
IHA
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Mardin'de "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi.
Mardin'de "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çevre sağlığını tehdit eden ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan "çöp ev", belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan ve kötü koku ile hijyenik olmayan şartlar nedeniyle çevrede rahatsızlığa neden olan ev, Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespiti üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Zabıta ekiplerinin gözetiminde yürütülen çalışmalarda, evde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler tahliye edilerek temizlik işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla evdeki kötü kokular giderilirken, hijyenik olmayan şartların da ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir şikayet konusu olan durumun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumların ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulanarak, bu tür müdahalelerin halk sağlığı açısından önem taşıdığı ifade edildi.



#Mardin
#Çöp ev
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