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Mavi Bayrak İznik Gölü’nde dalgalanacak

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Bayrak İznik Gölü’nde dalgalanacak
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Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Tüm sahil bandının kullanıma hazır hale gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için sahillerde Mavi Bayrak dalgalandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda İznik ilçesindeki İnciraltı Halk Plajı’na Mavi Bayrak dikmek için geçtiğimiz yılın Ekim ayında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kriterlerin büyük kısmını karşıladı.

SAHİLLERDE DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi verdi. Geçen yıl müsilaj temizliği konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bu sene sahillerde yapılacak düzenlemelerle güzel gelişmelerin yaşanacağını belirtti. TÜRÇEV Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş ise İznik Gölü’nün Mavi Bayrak almasının Türkiye’de ilk olacağını dile getirdi.

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