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Çocuklarımız Mavi Vatan'la büyüyecek

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güncellemeler ve sadeleştirmeler getirdiği yeni müfredatta, Türkiye’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinleri de yer aldı. Bu güncellemelerle vatanseverlik değerine vurgu yapılırken, öğrencilere denizler ve havadaki haklı mücadelemizi devam ettirmeleri öğütlenecek.

Mahmud Hüdayi Uysal
23:54 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:05 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini

Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinleri, MEB müfredatına girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güncellemeler ve sadeleştirmeler getirdiği yeni müfredatta Türkiye’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinleri de yer aldı.

Ders kitaplarında yüzyıllardır haritalarımızda yer edinen Adalar Denizi ifadesi kullanıldı.

Osmanlı Türkçesi ile çizilmiş haritada Adalar Denizi ifadesi

Ortaöğretim coğrafya ders kitabında, Türkiye’nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesine ilişkin metinler bulunuyor.

Metinlerde denizlerimizdeki doğal kaynaklar, ulaşım ve ticaret yolları, uluslararası sulardaki haklarımız, Kıbrıs Adası'nın Türk dünyası için önemi ve benzeri konular geçmekte.

Kanuni Sondaj Gemisi

Bu güncellemeler ile vatanseverlik değerine vurgu yapılırken, öğrencilere denizler ve havadaki haklı mücadelemizi devam ettirmeleri öğütlenecek.

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Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinlerinin eklendiği yeni müfredat Yunan medyasında da yer edindi. Gazeteler, Türkiye’nin yeni hamlesini ‘tedirginlik’ ile karşıladı.

Yunan Kathimerini gazetesinin Türkiye'nin Mavi Vatan doktriniyle ilişkili haberi

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, müfredattaki umut verici gelişmeleri tvnet'te değerlendirdi. "Cihan devleti olmak bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.




Mavi Vatan müfredatta! Denizlerin önemini belirten Cihat Yaycı'dan cihan devleti vurgusu: Gençlere aşılanması gerekiyor

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında Mavi Vatan ve Gök Vatan kavramlarının müfredata alınması için uğraştığı süreci anlattı. Söz konusu kavramların müfredata alınması için göreve yeni başladığında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i telefonla aradığını ve bu yönde olumlu cevap aldığını ifade eden Yaycı, "Kıta sahanlığı nedir? Münhasır ekonomik bölge nedir? İç su nedir? İç su rejimi nedir? Bunları inanın bizim üniversite mezunları bile bilmiyor. Biliyorum diyenler bile bilmiyor." dedi. Müfredat kapsamında liseden mezun olan bir öğrencinin neleri öğreneceğini paylaşan Yaycı, "Karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomi. Bunların hepsini öğrenecek. Nasıl paylaşıldığını, nasıl korunduğunu, denizlerde neler var onu öğrenecek. Çevre denizlerimizde neler var? Haklarımız nedir? Bize karşı haksız tutum nedir? Bizim haklı tutumumuz nedir? Bunları öğrenecek karşılaştırmalı olarak. Mavi Vatan'ı öğrenecek. Haritasını öğrenecek. Bu hakikaten yeni bir merhale, yeni bir bilinç. Denizlere önem vermemiş, büyümemiş hiçbir devlet büyük bir devlet olamamıştır bugüne kadar. Cihan devlet olan bütün devletler denizde büyümüştür." sözleriyle büyük devlet olma bilincinin bu yoldan geçtiğini ve bunun da gençlere aşılanması gerektiğini vurguladı.


#Mavi Vatan
#Gök Vatan
#Yeni Müfredat
#Adalar Denizi
#Doğu Akdeniz
#Kıbrıs
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