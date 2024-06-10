Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında Mavi Vatan ve Gök Vatan kavramlarının müfredata alınması için uğraştığı süreci anlattı. Söz konusu kavramların müfredata alınması için göreve yeni başladığında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i telefonla aradığını ve bu yönde olumlu cevap aldığını ifade eden Yaycı, "Kıta sahanlığı nedir? Münhasır ekonomik bölge nedir? İç su nedir? İç su rejimi nedir? Bunları inanın bizim üniversite mezunları bile bilmiyor. Biliyorum diyenler bile bilmiyor." dedi. Müfredat kapsamında liseden mezun olan bir öğrencinin neleri öğreneceğini paylaşan Yaycı, "Karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomi. Bunların hepsini öğrenecek. Nasıl paylaşıldığını, nasıl korunduğunu, denizlerde neler var onu öğrenecek. Çevre denizlerimizde neler var? Haklarımız nedir? Bize karşı haksız tutum nedir? Bizim haklı tutumumuz nedir? Bunları öğrenecek karşılaştırmalı olarak. Mavi Vatan'ı öğrenecek. Haritasını öğrenecek. Bu hakikaten yeni bir merhale, yeni bir bilinç. Denizlere önem vermemiş, büyümemiş hiçbir devlet büyük bir devlet olamamıştır bugüne kadar. Cihan devlet olan bütün devletler denizde büyümüştür." sözleriyle büyük devlet olma bilincinin bu yoldan geçtiğini ve bunun da gençlere aşılanması gerektiğini vurguladı.