Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinleri, MEB müfredatına girdi.
Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güncellemeler ve sadeleştirmeler getirdiği yeni müfredatta Türkiye’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinleri de yer aldı.
Ders kitaplarında yüzyıllardır haritalarımızda yer edinen Adalar Denizi ifadesi kullanıldı.
Ortaöğretim coğrafya ders kitabında, Türkiye’nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesine ilişkin metinler bulunuyor.
Metinlerde denizlerimizdeki doğal kaynaklar, ulaşım ve ticaret yolları, uluslararası sulardaki haklarımız, Kıbrıs Adası'nın Türk dünyası için önemi ve benzeri konular geçmekte.
Bu güncellemeler ile vatanseverlik değerine vurgu yapılırken, öğrencilere denizler ve havadaki haklı mücadelemizi devam ettirmeleri öğütlenecek.
Mavi Vatan ve Gök Vatan doktrinlerinin eklendiği yeni müfredat Yunan medyasında da yer edindi. Gazeteler, Türkiye’nin yeni hamlesini ‘tedirginlik’ ile karşıladı.
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, müfredattaki umut verici gelişmeleri tvnet'te değerlendirdi. "Cihan devleti olmak bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.