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Mayıs ayında kara gömüldü: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Mayıs ayında kara gömüldü: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

09:332/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
IHA
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Karla mücadele çalışması devam ediyor.
Karla mücadele çalışması devam ediyor.

Mayıs ayıyla birlikte sıcaklıklar artmaya başlasa da, Türkiye'nin bazı yüksek kesimlerinde kış tüm ağırlığıyla sürüyor. Bir ilimizde, kar kalınlığı hâlâ 3 metreyi buldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nde 3 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Yüksekova'nın Doski Vadisi'nde yer alan üs bölge yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Karla mücadele ekipleri, Mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

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