Meclislerde 2014 dengesi

31 Mart seçimlerine 51 ilde ortak adayla çıkacak AK Parti ve MHP, belediye meclis üyeliği listelerini de 2014 yerel seçim sonuçlarını göz önünde bulundurarak hazırladı. Ortak liste üzerinde karar alan AK Parti ve MHP, teşkilatların görüşlerini de alarak listelere son şekli verdi. Bunun yanı sıra MHP’nin meclis üyesi çıkaramadığı yerlerde 2014 seçimlerinde aldığı oy oranı üzerinden üyelik şansı verildi. Her iki parti yetkilileri de listelerin dengeli ve adaletli bir şekilde yapıldığını belirtiyor. Söz konusu ittifak şehirlerinde iki partiden de en az beş isme karşılıklı olarak listelerde yer verildi. Ankara’da MHP’li 147 isim aday gösterilirken, İzmir de bu rakamın 131 olduğu belirtildi. İstanbul’da ise rakamın Ankara’nın üzerinde olduğu kaydedildi.

MESLEK KOTALARI

Listeler hazırlanırken kadın ve gençlik kotasının yanı sıra meslek grupların da dikkat edildiği belirtildi. Şehir planlama mesleğinin çoğunlukta olduğu listelerde, yönetici, işadamı, mali müşavir, çiftçi, emekli, esnaf gibi meslekler de listelerde yer aldı. Filolog ve biyolog meslek gruplarının da listede yer alması dikkat çekti.