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Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer: Diziden ayrıldı yerine gelen isim belli oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer: Diziden ayrıldı yerine gelen isim belli oldu

12:449/07/2025, Çarşamba
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Saadet Işıl Aksoy 'Gülbahar Hatun' rolünü oynayacak.
Saadet Işıl Aksoy 'Gülbahar Hatun' rolünü oynayacak.

TRT’nin tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı üçüncü sezonuna hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Gülbahar Hatun rolünü devralan Saadet Işıl Aksoy, yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor.

TRT 1
ekranlarında yayınlanan ve iki sezondur tarihi atmosferiyle dikkat çeken
Mehmed: Fetihler Sultanı
dizisi, üçüncü sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği dizide, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.


Gülbahar Hatun rolü el değiştiriyor


Geçtiğimiz sezon 49. bölümüyle sezon finali yapan dizide, üçüncü sezonla birlikte zaman atlamasına gidilecek. Bu değişiklikle birlikte, başrollerden biri olan Gülbahar Hatun karakteri de yeniden şekillenecek. İki sezondur bu karaktere hayat veren
Esila Umut
projeye veda ederken, yerine uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu
Saadet Işıl Aksoy
geliyor.


Ekranlara geri dönüyor


En son 2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve o tarihten bu yana televizyon projelerinde yer almayan Aksoy, Miray Yapım ile el sıkışarak Gülbahar Hatun rolü için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy, Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu ile başrolleri paylaşacak.


Dizide yeni dönem başlıyor


Yeni sezonla birlikte hem zaman sıçraması hem de karakter gelişimleriyle izleyiciyi farklı bir atmosferin beklediği Mehmed: Fetihler Sultanı, Saadet Işıl Aksoy’un da dahil olmasıyla güçlü oyuncu kadrosunu daha da pekiştirmiş olacak. Dizi, tarihi anlatımı ve döneme sadık yapısıyla yeni sezonda da izleyicilerin yakın takibinde olacak.




#TRT 1
#Mehmed: Fetihler Sultanı
#Serkan Çayoğlu
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