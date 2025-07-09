Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer: Diziden ayrıldı yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz sezon 49. bölümüyle sezon finali yapan dizide, üçüncü sezonla birlikte zaman atlamasına gidilecek. Bu değişiklikle birlikte, başrollerden biri olan Gülbahar Hatun karakteri de yeniden şekillenecek. İki sezondur bu karaktere hayat veren

Geçtiğimiz sezon 49. bölümüyle sezon finali yapan dizide, üçüncü sezonla birlikte zaman atlamasına gidilecek. Bu değişiklikle birlikte, başrollerden biri olan Gülbahar Hatun karakteri de yeniden şekillenecek. İki sezondur bu karaktere hayat veren

En son 2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve o tarihten bu yana televizyon projelerinde yer almayan Aksoy, Miray Yapım ile el sıkışarak Gülbahar Hatun rolü için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy, Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu ile başrolleri paylaşacak.

Yeni sezonla birlikte hem zaman sıçraması hem de karakter gelişimleriyle izleyiciyi farklı bir atmosferin beklediği Mehmed: Fetihler Sultanı, Saadet Işıl Aksoy’un da dahil olmasıyla güçlü oyuncu kadrosunu daha da pekiştirmiş olacak. Dizi, tarihi anlatımı ve döneme sadık yapısıyla yeni sezonda da izleyicilerin yakın takibinde olacak.