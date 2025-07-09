Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer: Diziden ayrıldı yerine gelen isim belli oldu

TRT’nin tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı üçüncü sezonuna hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Gülbahar Hatun rolünü devralan Saadet Işıl Aksoy, yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor.
Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği dizide, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Gülbahar Hatun rolü el değiştiriyor
Ekranlara geri dönüyor
En son 2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve o tarihten bu yana televizyon projelerinde yer almayan Aksoy, Miray Yapım ile el sıkışarak Gülbahar Hatun rolü için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy, Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu ile başrolleri paylaşacak.
Dizide yeni dönem başlıyor
Yeni sezonla birlikte hem zaman sıçraması hem de karakter gelişimleriyle izleyiciyi farklı bir atmosferin beklediği Mehmed: Fetihler Sultanı, Saadet Işıl Aksoy’un da dahil olmasıyla güçlü oyuncu kadrosunu daha da pekiştirmiş olacak. Dizi, tarihi anlatımı ve döneme sadık yapısıyla yeni sezonda da izleyicilerin yakın takibinde olacak.