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Mehmetçik nöbette: Vatan emin ellerde

Mehmetçik nöbette: Vatan emin ellerde

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:475/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmetçik kar kış demeden vatan nöbetini sürdürüyor
Mehmetçik kar kış demeden vatan nöbetini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden paylaştığı görsele "Vatan onlarla emin ellerde" notunu ekleyerek, kahraman Mehmetçik'in zorlu koşullardaki başarılı görev anlarını gözler önüne serdi.

Kahraman Mehmetçik, vatan için aralıksız bir şekilde nöbetini sürdürüyor...


Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Mehmetçik, kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapıyor.


Hem içeride hem de dışarıda vatandaşların huzurunu koruyan askerlerimiz, Irak'ın kuzeyinde de görevlerine devam ediyor.



Zorlu koşullarda vatan savunması


Kahraman Mehmetçik, vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geriyor.


Öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.


Milli Savunma Bakanlığı da X hesabında paylaştığı son görsellerde, bunu bir kez daha ortaya koydu.


"Vatan emin ellerde"


Bakanlıktan paylaşılan görsele, "Irakın kuzeyi. Vatan onlarla emin ellerde! 6’ncı Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, “Komando Kol Yarışması” gerçekleştirildi." notu düşüldü.




#MSB
#asker
#vatan

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