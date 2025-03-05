Mehmetçik nöbette: Vatan emin ellerde

Kahraman Mehmetçik, vatan için aralıksız bir şekilde nöbetini sürdürüyor...





Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Mehmetçik, kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapıyor.





Hem içeride hem de dışarıda vatandaşların huzurunu koruyan askerlerimiz, Irak'ın kuzeyinde de görevlerine devam ediyor.





📍Irak'ın Kuzeyi



Vatan onlarla emin ellerde! 🇹🇷



6’ncı Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, “Komando Kol Yarışması” gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QfkuiqO0dn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2025





Zorlu koşullarda vatan savunması





Kahraman Mehmetçik, vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geriyor.





Öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.





Milli Savunma Bakanlığı da X hesabında paylaştığı son görsellerde, bunu bir kez daha ortaya koydu.





"Vatan emin ellerde"





Bakanlıktan paylaşılan görsele, "Irakın kuzeyi. Vatan onlarla emin ellerde! 6’ncı Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, “Komando Kol Yarışması” gerçekleştirildi." notu düşüldü.











