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Mersin'de ormanda piknik yapan 5 kişiye ceza

Mersin'de ormanda piknik yapan 5 kişiye ceza

15:4210/07/2025, Perşembe
IHA
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Mersin'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2025- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştı.
Mersin'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2025- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık bölgede piknik yapan kişiye idari ceza uygulandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla Kesecik Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Temmuz 2025 günü orman yangınlarının önlenmesine çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında, 5 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Mersin'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2025- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştı.



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