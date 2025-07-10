Mersin'de ormanda piknik yapan 5 kişiye ceza

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla Kesecik Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Temmuz 2025 günü orman yangınlarının önlenmesine çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında, 5 şahsın ormanlık alanda piknik yaptığı tespit edildi. Şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulandığı belirtildi.