Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yurtta bu haftaki hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Sel ve su taşkınları uyarısı
Perşembe günü beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağını aktaran Macit, vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Macit, yağışların doğu bölgesinde devam edeceğini ancak cuma yağış beklentisinin olmadığını söyledi.
Macit, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların 25-26 derecede seyredeceğini kaydetti.
İstanbul'da yarın ve cuma günü il genelinde, perşembe ise doğu bölgesinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Macit, İstanbul'da da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların 25-26 derecede seyredeceğini ifade etti.
İzmir'de yağış beklenmediğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 29-30 derece civarında olacağını aktardı.