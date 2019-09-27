Meteorolojiden İstanbul ve 12 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25 İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Az bulutlu ve açık 28 Adana: Az bulutlu 32

Az bulutlu 32 Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Az bulutlu ve açık 28 Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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