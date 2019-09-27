Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 12 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

​Meteorolojiden İstanbul ve 12 ile yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 12 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
  • İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 28
  • Adana: Az bulutlu 32
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 28
  • Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Hasarlı bina sayısı 473

Hasarlı bina sayısı 473

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depreme ilişkin açıklama yaptı.
Kağıthane faciadan döndü

Kağıthane faciadan döndü

​122 çürük bina depremden 2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı.
9 ilçede 14 okul tatil

9 ilçede 14 okul tatil

​İstanbul Valiliği, detaylı teknik incelemelerin yapılacağını duyurdu.
Trump'ı<br>CIA deşifre etti

Trump'ı
CIA deşifre etti

Ajanın Beyaz Saray'da görev yaptığı ortaya çıktı.
İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

İncirlik Üssü'ndeki mühendisten çıktı

Telefonunda FETÖ'nün gizli programı tespit edildi.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
En kilit nokta Kumburgaz segmenti

En kilit nokta Kumburgaz segmenti

Uzmanlardan ​İstanbul depremi için en kritik bilgi.
Esed rejimi<br>klorin gazıyla vurdu!

Esed rejimi
klorin gazıyla vurdu!

İdlib'deki saldırıda kimyasal gaz tespit edildi.
Dünyanın en şiddetli depremleri

Dünyanın en şiddetli depremleri

​10 dakika sürdü, 14 ülke etkilendi, 230 bin kişi öldü...dünyanın en büyük depremleri
İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul sabaha kadar sallandı

İstanbul'da depremin ardından 188 artçı oldu.
2023 hedefi<br>75 milyon turist

2023 hedefi
75 milyon turist

​Bakan Ersoy, 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı.
Tasfiye başladı

Tasfiye başladı

​Galatasaray ile yol ayrımından sonra ilk adımı attı.
Şehir eşkıyaları tutuklandı

Şehir eşkıyaları tutuklandı

​Polise bağırıp el kol hareketi yapan magandaların görüntüsü büyük tepki topladı.
Derbiye özel prim

Derbiye özel prim

Sar-kırmızılı yönetimin galibiyet primi belli oldu.
TSK ve MİT'ten<br> ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Özel güç unsuru 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul'da okullar normale döndü

İstanbul'da okullar normale döndü

Depremin ardından eğitim devam ediyor.
Tarihi surlar<br> ikiye yarıldı

Tarihi surlar
ikiye yarıldı

Depremin ardından tehlikeli durum oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.