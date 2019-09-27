Meteorolojiden İstanbul ve 12 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
- İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
- İzmir: Az bulutlu ve açık 28
- Adana: Az bulutlu 32
- Antalya: Az bulutlu ve açık 28
- Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32