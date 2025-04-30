Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.