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Meteorolojiden perşembe akşam saatlerine kadar yağış uyarısı

Meteorolojiden perşembe akşam saatlerine kadar yağış uyarısı

15:1830/04/2025, Wednesday
IHA
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Muğla'da bugün başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar devam edecek.
Muğla'da bugün başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla'da bugün başlayan sağanak yağışın Perşembe (1 Mayıs) akşam saatlerine kadar devam edeceği açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



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