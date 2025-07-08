Meteroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak

Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklentisi bulunmadığını belirten Özdemirci, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Özdemirci, perşembe gününden itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların azalacağını ve mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Özdemirci, "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkisini sürdürecek." dedi.