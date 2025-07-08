Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak

Meteroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak

15:098/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının, bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci yaptığı açıklamada, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklentisi bulunmadığını belirten Özdemirci, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Özdemirci, perşembe gününden itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların azalacağını ve mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Özdemirci, "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkisini sürdürecek." dedi.


"12.00 - 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentisi bulunmadığını ifade eden Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"Yarın sıcaklıklar İstanbul'da 35, Ankara'da 36, İzmir'de 38 derece olacak. Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık azalacak ve 29 dereceye düşecek. Sıcaklıklar perşembe ve cuma günü Ankara'da 38, İzmir'de 35 derecede seyredecek."

Özdemirci, iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.




#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Hava durumu
#hava sıcaklıkları
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri