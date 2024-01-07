MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye’nin karanlık kampanyalarla karşı karşıya kalacağını belirterek, Suudi Arabistan’da Süper Kupa Finali’nde yaşanan olayları buna örnek olarak gösterdi. Bahçeli, partisinin 19’uncu Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Diploma Töreni’nde konuştu. Son dönemdeki ‘hilafet’ tartışmalarına tepki gösteren Bahçeli, “Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid’den ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum: Lâilâheillâllah! Muhammeden Resulüllah!” dedi.

İYİ NİYETLİ DEĞİLLER

Bahçeli, özetle şunları söyledi: Riyad’da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası, Türkiye’nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitleme amacına hizmetten başka bir şeye yaramamıştır. Sanal korkular üretip toplumsal kutuplaşmayı sertleştirmeyi planlayanlar, dışarıdan kontrol edilip tıpkı bir mayın gibi toplum ve siyaset bünyesine yerleştirilenler emin olunuz ki; iyi niyetli değillerdir, yerli değillerdir, milli değillerdir, ahlaklı değillerdir, insan yerine bile konulmayı hak etmeyenlerdir.

MUHALEFET VEKALET ALDI

Arthur Conte’nin “Diktatörler Yüzyılı” isimli kitabında, 20. Yüzyıl’ın diktatörler devri olduğu anlatılır ve diktatörlüğün kaynağı olan 20 madde bir bir sayılır. Bu 20 maddeye bugün bile giren pek çok ülke vardır, ancak bunlardan birisi dahi Türkiye’nin sosyal, siyasal ve toplumsal bünyesini yansıtmamaktadır. Demokrasi aydınlık, diktatörlük karanlıktır. Bugün Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni asılsız ve ahlaksız isnatlarla karalamaya çalışanların hemen hemen hepsinin durdukları yer alaca karanlıktır. Diyebiliriz ki, muhalefet karanlıktır, karanlıktadır, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı sabote etmek, önünü kesmek için emperyalist çevrelerden vekalet almıştır.

TFF süreci yönetemedi

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye’nin parlayan çehresini, güçlenen iradesini, yükselen itibarını gölgelemek, yapay iç sorunlara gömülmesini projelendirmek amacıyla iç ve dış mahreçli bir operasyon günbegün ilerleyiş kaydetmektedir. Bu karanlık kampanya sürecinin 31 Mart’a kadar artarak devamı beklenmelidir. Türk futbolunda olmayan sadece futboldur, bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.







