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Milletimizin mesajı mühim

MHP lideri Bahçeli, yerel seçim sonuçlarına ilişkin “Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir” dedi. Partisinin sonuçların değerlendirmesini çok boyutlu olarak yapacağını vurgulayan Bahçeli, “Her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

Nur Banu Aras
04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 00:52 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçime dair değerlendirmeler yaptı. Bahçeli, şunları söyledi: “Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır. Fakat Türkiye'yi yöneten iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır. MHP ve Cumhur İttifakı daha çok çalışacak, yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplar da mutlaka telafi edilecektir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır.”



#Devlet Bahçeli
#Siyaset
#Yerel Seçim
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