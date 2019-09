Milletin sevgisini yok edemediler

Bugün, Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen günün yıl dönümü. Başbakan Adnan Menderes’in idamının üzerinden 58 yıl geçti. Milletin iradesini hiçe sayan darbeciler 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. 17 Eylül 1961 günü ise Başbakan Menderes’i uydurma bir mahkemede yargılatarak idam ettiler. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tarih Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı. Dönemin tanıklarından siyasetçi Aydın Menderes’in eşi Ümran Menderes, Adnan Menderes’in ölümünün 58’inci yılında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

Adnan Menderes idam edilmeden önce doktor heyetinden sağlam raporu aldı.

ÖLÜME GİDERKEN BİLE ÜLKELERİNİ DÜŞÜNÜYORLARDI

27 Mayıs darbesi gerçekleştiğinde çok üzüldüğünü ve ne yapacağını bilemediğini ifade eden Ümran Menderes şunları kaydetti: “Büyük bir şoktu. İki kişiden birinin oyunu almış ve çok sevilen bir lidere nasıl bunlar yapıldı? Demokrasi katledildi. Halk iradesinin yok sayılması siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini aldı. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Akıl almaz işkencelere, hakaretlere maruz kaldılar, buna rağmen ölüme giderken bile ülkelerini düşünüyorlardı. İhtilalden sonra düzmece bir mahkemeyle idam edildiler. Tabii ki sevgilerini asla yok edemediler.”

BABASI İDOLÜYDÜ

Babasının Aydın Menderes için bir idol olduğunu söyleyen Menderes, “Aydın Bey’in babasına çok sevgisi, saygısı vardı. O da babasının yolunda devam etti. Aydın Bey ile gittiğimiz şehirlerde babasının hizmetlerini görüyorduk. Aydın Beyi gören herkes ‘Buraları Menderes yaptırdı, şehrimize çok hizmetleri oldu’ ifadelerini kullanıyorlardı. Türkiye 10 yılda her bakımdan kalkınmıştı. Soyadlarını gururla taşıyorum” diye konuştu.

HER ZAMAN ANLATIRDI

Menderes sözlerine şöyle devam etti: “Aydın Bey, babasının ona karşı ilgisini, sevgisini her zaman anlatırdı. Hatta bir keresinde Başvekilimiz Aydın’ı anaokuluna bırakacakmış. Aydın dönüp Başvekilimize gitmek istemiyor gibi bakınca, babası ona kıyamamış, orada bırakmak yerine, alıp tekrar eve götürmüş. Başvekilimiz Yassıada’dayken komutanların gözetiminde belli bir süre içerisinde kısıtlı görüşmüşler. Helalleşememeleri her zaman onu üzüyordu.”

ÜLKEMİZ GÜÇ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Darbelerin Türkiyeyi geriye götürdüğünü ifade eden Menderes, “12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylar da ayrı bir trajedi. Her gün, her an üzücü olaylar oluyor, gençler sağcı-solcu olarak adlandırılıyor, birbirlerine kırdırılıyorlardı. Çok canlar yandı. Türkiye’ye ajanlar gönderip, şartları oluşturup, darbeyi bizim içimizdeki işbirlikçileri ile yapmışlar maalesef. 15 Temmuz kalkışması ise akıl almaz bir durum. Yaklaşık 50 yıl önce bir uygun kişi seçilmiş, ülke çocuklarının beyinleri yıkanarak birer hain olarak yetiştirilip, devleti ele geçirmek üzere devlette görevlendirilmeleri sağlanıyormuş. Ülkemiz çok güç bir dönemden geçiyor. Allah bugünlerimizi aratmasın” dedi.

Aynı duygular içindeyim

Nilgün Polatkan

Demokrat Parti’den 4 dönem milletvekilliği ve 3 dönem Maliye Bakanlığı görevi yapan Türk siyasetinin en çalışkan isimlerinden biri olan Hasan Polatkan da 27 Mayıs darbesiyle darağacına asılan iki bakandan biriydi. Polatkan, 16 Eylül 1961 günü idam edildi. Rahatsızlığına rağmen babasının 58’inci ölüm yıl dönümünde Yeni Şafak’a konuşan Nilgün Polatkan şunları söyledi: “Babamın maalesef ölüm yıl dönümü. Acımız her zaman hep taze. 6 yaşımdayken babamı kaybettim, şimdi 60 yaşındayım, aynı duyguyu hâlâ hissediyorum. Sağolan anneme bakmaya çalışıyorum. Yapılan haksızlıkları hiçbir zaman unutmuyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Ben bu gün kendimi hiç iyi hissetmiyorum.”