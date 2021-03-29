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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Uygulamalar daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı, güncellenen illere göre risk durumu haritasının ardından eğitim uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek." denildi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması: Uygulamalar daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda sürecek
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Sağlık Bakanlığı illere göre koronavirüs risk durumunu gösteren haritada güncelleme yaptı. Buna göre çok yüksek riskli il sayısı 58'e yükseldi.

Söz konusu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim konusunda alınan yeni kararları duyurdu.

"Daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda devam edecek"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

"Kurslar kısıtlamada da devam edecek"

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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