Milli Emlak dolandırıcıları yargı önünde

İstanbul ve Antalya’daki bazı Milli Emlak arazilerinin satışı vaadiyle yapılan 40 milyon TL’lik vurgunda yargılama başladı. Ankara’da Anayasa Mahkemesi’nin eski basın müşaviri Osman Arslan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “sahtecilik” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması önceki gün Sıhhiye Adliyesi’nde görüldü. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Osman Arslan ve diğer sanıklar suçlamaları reddetti. Müştekiler ise Arslan’ın bu süreçte aktif rol oynadığını savundu. Mahkeme Osman Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, dava 26 Mart’a ertelendi.