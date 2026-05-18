MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Kırmızı bültenli 14 şüpheli yakalandı

13:0518/05/2026, Pazartesi
MİT ve Emniyet koordinasyonunda düzenlenen operasyonla aralarında Interpol tarafından kırmızı bülten veya difüzyon mesajıyla aranan 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

14 zanlı gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti.





