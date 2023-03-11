Miting yerine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kampanyasının deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara “saygı” çerçevesinde oluşturulmasını istedi. Depremzede vatandaşların hassasiyetlerinin gözetilmesi talimatını veren Bahçeli’nin, parti yetkililerinden afetin yaşandığı 11 ilde herhangi bir seçim faaliyeti yapılmamasını, bunun yerine resmi kurumlara katkı sağlanarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesini istediği öğrenildi.