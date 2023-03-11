Miting yerine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Peki seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık başvuruları ne zaman başlayacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sürecine ilişkin merak edilenleri 10 soruda derledik.