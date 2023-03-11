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Miting yerine destek

MHP, 11 ilde seçim kampanyası yerine “depremzedelere destek” çalışması yürütecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kampanyasının deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar 'saygı' çerçevesinde oluşturulmasının talimatını verdi.

Haber Merkezi
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kampanyasının deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara “saygı” çerçevesinde oluşturulmasını istedi. Depremzede vatandaşların hassasiyetlerinin gözetilmesi talimatını veren Bahçeli’nin, parti yetkililerinden afetin yaşandığı 11 ilde herhangi bir seçim faaliyeti yapılmamasını, bunun yerine resmi kurumlara katkı sağlanarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesini istediği öğrenildi.



#14 Mayıs
#Devlet Bahçeli
#MHP
#Seçim
#Depremzedeler
1 saat önce
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Miting yerine destek
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