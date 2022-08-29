MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları nedeniyle Kütahya'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son dönemde milletimi yakan sıkıntılar var. Ama bu dünyanın da sorunu. Şu anda Avrupa'da marketlerin rafları boş. Türkiye bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır' ifadelerini kullandı.