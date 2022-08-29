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MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
'Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi'
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