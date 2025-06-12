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MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

16:0212/06/2025, الخميس
G: 12/06/2025, الخميس
DHA
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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerden temizlenen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

İşte ele geçirilen malzemeler;
4 M-16 piyade tüfeği,1 Konkurs tanksavar silahı, 2 A/T-4 tanksavar silahı, 2 RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 12,7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu, 3 Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 yedek namlusu, 19 AK-47 piyade tüfeği, 1 RBG bombaatar, 4 tabanca, 2 havalı tabanca, 1280 adet 14,5 mm mühimmat, 3 bin adet 12,7 mm mühimmat, 20 bin 7,62 mm mühimmat, 16 bin 800 adet 5,56 mm mühimmat, 21 bin 600 adet 5,45 mm mühimmat, 2 ses kayıt cihazı, 1 jeneratör, 1 invertör, 2 UPS"


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