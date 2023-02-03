MSB: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu konsoloslukların kapatılmasına tepki göstererek, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür" dedi.