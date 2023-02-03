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MSB: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11:23 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Teröre geçit yok.

Teröre geçit yok.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,
"Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek"
denildi.


Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz
Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu konsoloslukların kapatılmasına tepki göstererek, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür" dedi.


#MSB
#Ankara
#PKK
1 saat önce
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MSB: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi
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