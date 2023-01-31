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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadelerine yer verildi.

15:52 . 31/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Ayrıntılar geliyor...


#MSB
#Hudut Kartalları
#Yunanistan
#Suriye
#etkisiz
1 hour ago
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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı
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