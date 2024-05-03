Muhalefette denge arayışı

İYİ Parti’de muhalefete ilişkin yeni rota çizilmeye çalışılırken CHP ise İYİ Parti’de yaşanan genel başkan değişikliğini olumlu buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun stratejisinin ‘muhalefete muhalefet’ etme yönünde olmayacağı kaydedildi. CHP tarafı ise yapıcı eleştiriye açık olduklarını ancak Akşener tipi üslup istemediklerini belirtiyor.