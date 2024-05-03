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Muhalefette denge arayışı

Seçim sonrası muhalefette yeniden şekillenen dengeler CHP ve İYİ Parti’de geleceğe ilişkin hesapları da beraberinde getirdi.

Mehmet Güney
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:56 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti’de muhalefete ilişkin yeni rota çizilmeye çalışılırken CHP ise İYİ Parti’de yaşanan genel başkan değişikliğini olumlu buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun stratejisinin ‘muhalefete muhalefet’ etme yönünde olmayacağı kaydedildi. CHP tarafı ise yapıcı eleştiriye açık olduklarını ancak Akşener tipi üslup istemediklerini belirtiyor.

YENİ GİK'İN İLK TOPLANTISI

Öte yandan İYİ Parti'nin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) Dervişoğlu başkanlığında bugün ilk kez toplanacak. Toplantıda Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı oluşturacak.



#siyaset
#İYİ Parti
#Müsavat Dervişoğlu
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