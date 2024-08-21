"Yine aynı yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir."