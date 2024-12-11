Mursi'nin yol arkadaşından 'Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bu Anadolu kurdunu selamlayın

Çünkü onun İdlib’i koruması, Rusya'nın Amerikan onayıyla harap ettiği tüm Suriye şehirlerinden mücahitleri burada toplaması, onları desteklemesi, bölgedeki durum düzelene kadar yardım etmesi ve ardından son hamlelerinde güçlü bir şekilde arkasında durması... Tüm bunlar ve daha fazlası (ki bilinmeyen gizli ama çok daha büyük şeyler de var), son yıllarda kendisini samimi şekilde eleştiren birçok kişinin eleştirilerini telafi eder.