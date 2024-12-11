Mursi'nin yol arkadaşından 'Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bu Anadolu kurdunu selamlayın

Mursi’nin yol arkadaşı Asım Abdulmacid’in Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı büyük ilgi gördü
Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı şehit Muhammed Mursi'nin dava arkadaşlarından Asım Abdulmacid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı tarihi paylaşım ile geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın başarılarını sıralayan Abdulmacid, yaptığı gizli ama çok daha büyük şeyler olduğunu belirterek "Bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız" dedi.
Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı ve şehit lideri Muhammed Mursi’nin dava arkadaşlarından
Asım Abdulmacid
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasına dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Abdulmacid, geçmişte Erdoğan’ın Suriye konusundaki politikalarına yöneltilen eleştirilerin haksız çıktığını vurgulayarak, bu politikaların doğruluğunun zamanla ortaya çıktığını ifade etti.
"Bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız"
"Bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız"
Erdoğan'ın Katar'dan Libya'ya, Suriye'den Azerbaycan'a kadar yaptığı bütün tarihi hamleleri sıralayan Abdulmacid,
"Tüm bu başarıları bir araya getirdiğinizde ve bunların Müslümanların bölgemizdeki çöküş döneminde gerçekleştiğini hatırladığınızda, eğer akıl ve adalet sahibi biriyseniz, bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız."
ifadelerini kullandı.
"Yaptığı gizli ama çok daha büyük şeyler de var"
"Yaptığı gizli ama çok daha büyük şeyler de var"
Abdulmacid'in İslam dünyasında büyük ses getiren paylaşımı şöyle;
“Her ne kadar Erdoğan 'dan farklı düşünseniz de ya da bazı konularda geri durduğunu eleştirseniz de...
"Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir."
Cümlesi O'nun için geçerli saymanız gereken durumu ifade ediyor.
Çünkü onun İdlib’i koruması, Rusya'nın Amerikan onayıyla harap ettiği tüm Suriye şehirlerinden mücahitleri burada toplaması, onları desteklemesi, bölgedeki durum düzelene kadar yardım etmesi ve ardından son hamlelerinde güçlü bir şekilde arkasında durması... Tüm bunlar ve daha fazlası (ki bilinmeyen gizli ama çok daha büyük şeyler de var), son yıllarda kendisini samimi şekilde eleştiren birçok kişinin eleştirilerini telafi eder.
Eğer bu büyük başarıya başka önemli başarıları da eklersek:
* En büyük başarıyı ABD'nin eşi benzeri görülmemiş desteğiyle dört ülkenin Katar'ı işgal girişimine karşı koymak,
* Üçüncüsü Libya'nın doğusunu Hafter ve Wagner güçlerinden korumak,
* Dördüncüsü Azerbaycan topraklarını Ermeni Hristiyanlardan kurtarmak,
* Beşincisi yıllar önce Suriye'de Rus ordusunu aşağılamak
* Altıncısı, beş milyon Suriyeliye ev sahipliği yapması, son belediye seçimlerini kaybetmesine ve neredeyse başkanlığı kaybetmesine neden oldu.
Tüm bu başarıları bir araya getirdiğinizde ve bunların Müslümanların bölgemizdeki çöküş döneminde gerçekleştiğini hatırladığınızda, eğer akıl ve adalet sahibi biriyseniz, bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız.
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