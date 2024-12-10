Kremlin'den dikkat çeken 'Suriye' açıklaması: Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki gelişmeler ve Esed'in kaçışıyla ilgili "Şu anda olayları derinlemesine analiz etme sürecindeyiz. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin gelecekte alacağı şekli öngörmek oldukça güç. Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor" ifadelerini kullandı.
Suriye Milli Güçleri'nin başlattığı operasyonun 12 günün sonunda başkent Şam’ın kurtarılmasıyla katil Esed Suriye’den kaçtı.
Esed'in sonrasında Rusya’da olduğu ortaya çıktı.
Kremlin: Esed'in görevden ayrılması kararı kendine ait
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.
"Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor"
"Ukrayna'da savaş zafere ulaşana kadar devam edecek"
Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:
(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek.