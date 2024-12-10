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Kremlin'den dikkat çeken 'Suriye' açıklaması: Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor

Kremlin'den dikkat çeken 'Suriye' açıklaması: Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor

Lokman Özdemir
17:2010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kremlin Sözcüsü Suriye'deki yönetim değişikliği ile ilgili "Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor, diyaloğu sürdüreceğiz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Suriye'deki yönetim değişikliği ile ilgili "Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor, diyaloğu sürdüreceğiz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki gelişmeler ve Esed'in kaçışıyla ilgili "Şu anda olayları derinlemesine analiz etme sürecindeyiz. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin gelecekte alacağı şekli öngörmek oldukça güç. Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Güçleri'nin başlattığı operasyonun 12 günün sonunda başkent Şam’ın kurtarılmasıyla katil Esed Suriye’den kaçtı.


Esed'in sonrasında Rusya’da olduğu ortaya çıktı.


Kremlin: Esed'in görevden ayrılması kararı kendine ait


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.



"Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşar Esed'in görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı"
yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov,
"Esed'in görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum."
diye konuştu.

Peskov,
"Rusya'nın, Esed'in gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?"
sorusuna ise
"Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor."
ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son durum

"Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor"


Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov,
"Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz."
dedi.

"Ukrayna'da savaş zafere ulaşana kadar devam edecek"


Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:


(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek.




#Peskov
#Rusya
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