Rusya'ya kaçan Esed servetini de götürdü

Esed ailesini kabul eden ülke ise yıllar boyunca en büyük destekçisi olan Rusya oldu. Rusya’ya sığınan Beşar Esed’in ülkeyi terk ederken yanında götürdüğü servet ise ortaya çıktı.

Halep’in düşmesinin ardından başlayan geri çekilme süreci, muhalif güçlerin Şam’a kadar ilerlemesine olanak sağladı. Yaşanan son çöküşten önce büyük bir hesaplaşma yaşandığını ifade eden Beyye, Rusya yanlısı komutanlar ile İran destekli üst düzey askeri yetkililer arasında ciddi bir çekişme olduğunu dile getirdi. Beyye ayrıca, bu süreçte rejimin 273 üst düzey komutanı infaz ettiğini belirtti.