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Rusya'ya kaçan Esed servetini de götürdü

Rusya'ya kaçan Esed servetini de götürdü

Lokman Özdemir
12:1910/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Suriye'yi terk ederek Rusya'ua sığınan Esed yanında 135 milyar dolar götürdü.
Suriye'yi terk ederek Rusya'ua sığınan Esed yanında 135 milyar dolar götürdü.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından kanlı Esed rejimi sona erdi. Şam'ın kurtarılmasının ardından Esed ve ailesinin Rusya'ya sığındığı belirtilirken, beraberinde götürdüğü servetle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Suriye'de Beşar Esed rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 54 yıllık Esed hanedanlığı sona erdi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da da kontrolü sağlamasının ardından Esed ailesiyle birlikte ülkeden kaçtı.


Beşar Esed

Esed ailesini kabul eden ülke ise yıllar boyunca en büyük destekçisi olan Rusya oldu. Rusya’ya sığınan Beşar Esed’in ülkeyi terk ederken yanında götürdüğü servet ise ortaya çıktı.


'Moskova'ya 135 milyar dolar kaçırdı'


Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden
Halid Beyye
’nin iddiasına göre, Beşar Esed ülkesinden tam
135 milyar dolar
kaçırdı.


İç hesaplaşma çöküşü hızlandırdı


Halep’in düşmesinin ardından başlayan geri çekilme süreci, muhalif güçlerin Şam’a kadar ilerlemesine olanak sağladı. Yaşanan son çöküşten önce büyük bir hesaplaşma yaşandığını ifade eden Beyye, Rusya yanlısı komutanlar ile İran destekli üst düzey askeri yetkililer arasında ciddi bir çekişme olduğunu dile getirdi. Beyye ayrıca, bu süreçte rejimin 273 üst düzey komutanı infaz ettiğini belirtti.


#Esed
#Suriye
#Rusya

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