Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın kurucusu olduğu TÜRK DEGS'in ekim bülteni yayımlandı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği'ni (TÜRK DEGS) kurumsallaştırmak ve Mavi Vatan hareketinin bir ya da birkaç kişiye değil tüm milletimize ve ülkemize ait bir hareket olması amacıyla Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği'ni (MAVİ VATAN DEGS DERNEĞİ) kurdu.

Derneğin Ekim 2021 tarihli yayımlanan bülteninde, dört adet makale, dört adet analiz yazısı ve bir de röportaj yer aldı.

Makaleler kapsamında, "Kamu diplomasisi ve Türkiye / Mert Ünlü" , "Sevr'den Lozan'a Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Mirası / Alperen Okay - Arda Çelik" , "IŞİD'in Afganistan Politikasının Geleceği ve Irak Örneklemi Ekseninde Değerlendirme: Irak'ta IŞİD'in Ortaya Çıkışı / Mert Tupuz" ve "Türkiye İsrail İlişkileri Güncel Durum ve Elde Edilecek Kazançlar / Aslıhan Dereköy" yer alırken analiz bölümünde ise "Doğu Akdeniz Çıkmazında Fransa-Yunanistan Yakınlaşması ve Türkiye / Hüseyin Anıl Kaya" , "Küresel Enerji Krizi ve Türkiye / Şafak Yıldırım" ,"Somali - Kenya Deniz Sınırlandırma Davası / Tolga Abdullah Çoğuz" ve "Türkiye-Libya Anlaşması Neden Tek Taraflı İptal Edilemez / Şafak Yıldırım" yer aldı.

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Dr. Mehmet Perinçek ile gerçekleştirilen Ermeni Meselesi Röportajı ise Fırat Köse tarafından hazırlandı.

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