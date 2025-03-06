Naci Görür'den Kayseri'ye deprem ve zemin uyarıları: Fayın tam kucağında oturuyor

Türkiye'de deprem gerçeği kendisini sık sık hatırlatırken, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'ye yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kayseri'nin faylı ve zemini çürük bir bölge olduğunu ifade eden Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir." dedi. Depremin zamanına ilişkin bir şey söyleyemeyeceğini belirten Görür, yetkililere de Kayseri'de yüksek katlı binalar yapılmaması gerektiğine dikkati çekti.
"Deprem bir beka meselesi"
Depremin bir beka meselesi olduğunu belirten Görür, bu noktada kentlerdeki yöneticilere önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Görür, kentin civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söyledi.
"Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor"
"Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur."
"Kayseri zemini çürük bir bölge"
Görür, devletin organlarını kullanarak Kayseri'nin deprem dirençli bir kent olabileceğini ifade ederek, Kayseri'nin jeolojik yapısını harita üzerinden değerlendirdi.
Görür, katılımcılara kentin deprem geçmişinden bahsederek, deprem dirençli Kayseri'nin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlattı.
Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile kentteki bazı mimar ve mühendisler ile öğrenciler katıldı.