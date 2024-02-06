Ne kaybedilen canlar unutuldu ne de yaşanan acı: 85 milyon tek yürek oldu

Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
Tüm Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, afette hayatını kaybedenleri andı, sergilenen dayanışmaya dikkati çekti. İşte 6 Şubat depremi için paylaşılan o mesajlar;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:
Bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta sarsılan toprak, sadece binaları değil, kalplerimizi de yıktı. Asrın felaketi ile sınanırken #AsrınBirlikteliği ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum.
AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum:
Biz buradayız! Hayatın, yeni bir hikaye yazmanın, inşa ve ihya etmenin tarafındayız. Canla başla depremzedelerimiz için çalıştık, çalışacağız. Bize emanettir geride kalanlar. Rahmet olsun kaybettiklerimize. Unutmadık, unutmayacağız.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bayraktar,
"Tüm milletimize sabırlar diliyorum. Devlet millet el ele ilk günden itibaren bu acı olayın izlerini silmek için seferber olduk. Bundan sonra da depremden etkilenen şehirlerimizi ihya etmek için çalışmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
paylaşımında,
"O gün bugün. Birlikte sarıyoruz yaralarımızı. Halen acıyor elbette canımız. Halen yaralıyız. Daha çok çalışacak, el ele daha çok tutuşacağız. Canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu topraklar ki vatanımız, bu cennet vatanı imar etmek, yeniden inşa etmek, ihya etmek de borçtur boynumuza. Birlikte başaracağız. Allah milletimizi acılardan, ülkemizi afetlerden, felaketlerden korusun."
değerlendirmesinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek
"Rabb'im geride kalanlara sabır versin, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin."
ifadelerine yer verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden ve felaketten etkilenen vatandaşlara da sabır ve metanet diledi. Bolat,
"Yaşanılan derin acılar ve üzüntüler 86 milyon insanın kenetlenmesini, birlik olmasını, millet olmasını, dayanışmanın, devlet ve milletin el ele bir olmasının gerekliliğini tüm dünyaya gösterdi."
değerlendirmesinde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
Türkiye'nin yaşanan depremler sonrası asrın birlikteliğini sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:
"'Gün, bir can, bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü' dedik ve devlet olarak bütün imkanlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk. Asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekanı cennet olsun."
Galatasaray SK:
5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.
Fenerbahçe SK:
Acı Felaketin 1. Yılı: “Unutmadık, Unutmayacağız” Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız...
Beşiktaş JK:
6 Şubat 2023 - 04:17:
UNUTMADIK! HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz.
Alişan (Sanatçı):
Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün..Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum..Allah’ım bir daha yaşatmasın İnşallah böyle büyük bir acı…
Hakan Ural:
Allah bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. 6 Şubat 2023...
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#Mehmet Fatih Kacır
#İbrahim Yumaklı
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#Abdulkadir Uraloğlu
#deprem
2 saat önce