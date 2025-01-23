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Nesli tükenmek üzere: Hakkari'de 'beyaz gelincik' görüntülendi

Nesli tükenmek üzere: Hakkari'de 'beyaz gelincik' görüntülendi

17:5123/01/2025, Perşembe
IHA
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İklim değişikliği, habitat kaybı ve avlanma gibi tehditler, beyaz gelincik gibi birçok türün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
İklim değişikliği, habitat kaybı ve avlanma gibi tehditler, beyaz gelincik gibi birçok türün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sayıları hızla azalan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan beyaz gelincik görüntülendi.

İlçenin Vezirli Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, dışarıda gezdiği sırada karların içinde beyaz gelinciği fark etti. İlk kez beyaz gelinciği yakından gören vatandaş, hemen cep telefonuyla beyaz gelinciği kayda aldı.


Beyaz gelinciği fark etti, cep telefonu ile görüntüledi

Yüksekova'nın farklı bölgelerinde yaşayan beyaz gelinciklerin kış aylarında çevreleriyle tamamen bütünleşen bembeyaz kürkü sayesinde avcılardan korunduğu ve avlarını daha kolay yakaladığını dile getiren vatandaş,
“Sosyal medyada yaptığım paylaşım, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını büyüledi.
Karlı manzarada görünen gelinciğin bana adeta poz vermesi büyük beğeni aldı. Bu tür karşılaşmalar, Yüksekova'nın doğal yaşam alanlarının ne kadar zengin olduğunu gösterirken, aynı zamanda bu değerli ekosistemin korunmasının önemini de vurguluyor.

İklim değişikliği, habitat kaybı ve avlanma gibi tehditler, beyaz gelincik gibi birçok türün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bize düşen de doğamızı korumaktır”
dedi.


#kar gelinciği
#kar
#Hakkari

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