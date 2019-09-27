ODTÜ ve TUSAŞ'ın Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi ödüllendirildi Öğrencileri uçuracak proje örnek oldu: ODTÜ ve TUSAŞ'ın Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi ödüllendirildi ODTÜ-TUSAŞ Çok Hafif Uçak Tasarım ve Geliştirme Projesi, Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü getirdi. Mühendislik öğrencilerinin geliştireceği 2 kişilik prototip uçak, TUSAŞ tarafından imal edilecek ve şirketin test pilotlarınca uçurularak test edilecek. Kritik tasarım aşamasına geçmek üzere olan projede geliştirilecek uçak, tek ve pistonlu motora, sabit iniş takımına sahip.

Haber Merkezi 27 Eylül 2019, 11:49 Son Güncelleme: 27 Eylül 2019, 12:05 AA